Четверо на одного: на Вагонке пьяная компания отобрала у тагильчанина сотовый телефон и очки

Инцидент произошел накануне, рано утром. В начале седьмого 38-летний мужчина шел на работу. На улице Энтузиастов к нему подошли четверо нетрезвых мужчин. В ходе беседы разгорелся конфликт, который перерос в потасовку. Нетрезвая компания смогла отобрать у мужчины сотовый телефон и очки. Если выражать ущерб в деньгах, то он составил 2000 рублей.

После того, как его оставили в покое, мужчина позвонил в полицию (очевидно, он обратился за помощью к прохожим). К потерпевшему был направлен ближайший экипаж полиции. Вместе они проследовали в направлении, в котором ушли нападавшие. Уже в соседнем квартале агрессоры были обнаружены и задержаны. В отделении полиции у одного из них был изъят сотовый телефон пострадавшего.

Стоит отметить, что все могло закончиться намного печальнее. Похожий случай в Нижней Туре закончился жестоким избиением пострадавшего.

Все четверо грабителей знакомы друг с другом — трое живут в одном подъезде, четвертый — в доме неподалеку. Правоохранительным органам Нижнего Тагила знакомы эти граждане 26, 27, 36 и 40 лет. Ранее они уже были судимы за имущественные преступления.

До суда тагильчан отпустили под подписку о невыезде. Полиция проверяет их на причастность к другим преступлениям. Максимальный срок, который они могут получить за своё деяние, составляет 7 лет.