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Четверо на одного: на Вагонке пьяная компания отобрала у тагильчанина сотовый телефон и очки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Четверо на одного: на Вагонке пьяная компания отобрала у тагильчанина сотовый телефон и очки

12 апреля 2016, 18:25ПроисшествияДенис Таратонов
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