Под Нижним Тагилом водитель-новичок врезался в иномарку, стоящую перед светофором (ФОТО)

19-летний мужчина ехал в Нижний Тагил на отечественном автомобиле со стороны поселка Николо-Павловское. ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе, когда впередиидущая машина «Honda CR-V», управляемая 40-летней женщиной-водителем, остановилась на красный сигнал светофора:

Водитель «Honda» остановилась перед светофором на запрещающий сигнал. В это время в её автомобиль сзади врезался «ВАЗ-2114». У водителя отечественного автомобиля 11 дней стажа дал пояснения журналисту TagilCity.ru Сергей Бернгардт, начальник отдела пропаганды ГИБДД.

В аварии получили травмы 73-летняя пассажирка «ВАЗа» и 6-летняя девочка, сидевшая в удерживающем устройстве (бустере) на заднем сидении «Honda». Пожилая тагильчанка ушиблась лбом, получила сотрясение мозга и была отправлена медиками в ЦГБ №2. Состояние девочки, несмотря на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, не потребовало госпитализации. После оказания медицинской помощи её отпустили домой.