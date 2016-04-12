Сегодня под лед Нижнетагильского пруда провалились два рыбака

В первом случае тонкий лед подстерег 40-летнего мужчину, когда тот уже возвращался с рыбалки домой. Он шел по льду от цирка в направлении к ГДДЮТ. Провалившись, он стал звать на помощь. Крики услышали внештатные инспекторы государственной инспекции по маломерным судам. Они помогли выбраться из полыньи недавно приехавшему из Ставрополя мужчине, сообщило ИА «Все новости».

Второй инцидент произошел у клуба моржей, но там мужчина сориентировался и сам выбрался на лед.

В обоих случаях трагедии удалось избежать, однако всем любящим зимнюю рыбалку тагильчанам должно стать ясно, что ледобуры пора убрать в чулан до следующей зимы.

В конце марта журналист TagilCity.ru выходил на лед пруда, чтобы узнать, что рыбаки Нижнего Тагила думают о безопасности льда. Большинство из них тогда сказало, что лед будет безопасен ещё около двух недель.