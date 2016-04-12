В Екатеринбурге девочка впала в кому после визита к стоматологу: медик – под следствием
12 апреля 2016, 09:35ПроисшествияТимофей Данилов
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Лечение кариеса у 3-х летней девочки закончилось настоящей трагедией. После общего наркоза малышка впала в кому.
Сюжеты: Екатеринбург
ЧП случилось в январе прошлого года в екатеринбургской горбольнице №9. Ребенку проводили лечение кариеса под анестезией. Тогда девочка так и не вышла из наркоза: у неё произошло необратимое поражение головного мозга – маленькая пациентка впала в состояние комы. К сожалению, девочка не очнулась до сих пор.
За причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности в отошении дантиста, который проводил лечение, возбудили уголовное дело. Следователи Железнодорожного района выясняют все обстоятельства случившегося.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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