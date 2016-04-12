В Екатеринбурге девочка впала в кому после визита к стоматологу: медик – под следствием

ЧП случилось в январе прошлого года в екатеринбургской горбольнице №9. Ребенку проводили лечение кариеса под анестезией. Тогда девочка так и не вышла из наркоза: у неё произошло необратимое поражение головного мозга – маленькая пациентка впала в состояние комы. К сожалению, девочка не очнулась до сих пор.