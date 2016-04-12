В Нижнем Тагиле бойцы ОМОНа задержали банду вымогателей, которая терроризировала молодых людей (ФОТО)

На прошлой неделе двое молодых людей обратились за помощью к полицейским. Парни рассказали, что их знакомый продолжительное время вымогает у них деньги.

Криминальная история в духе 90-х началась два месяца назад. Одного потерпевшего злоумышленник заставлял выплатить моральную компенсацию за то, что он ударил его возлюбленную. У второго парня вымогатели требовали вернуть когда-то взятый долг.

Чтобы запугать должников, банда поставила их «на счетчик». Несколько раз злоумышленники вывозили парней в лес на розовой «восьмерке». Там они привязывали своих должников к дереву металлическим тросом, угрожали пневматическим оружием. Так, под дулом автомата, молодые люди отдавали своим похитителям сотовые телефоны и деньги.

8 апреля злоумышленники назначили жертвам очередную встречу в одном из дворов в центре города. Правда, на «сходку» со своими обидчиками молодые люди отправились не одни, а с бойцами ОМОНа.

Вымогатели явились на встречу, как обычно, на розовой «восьмерке». К слову, на ней потерпевших и вывозили в лес. Когда злоумышленники стали требовать с должников деньги, в «разговор» вмешались силовики. Задержано 4 человека. Всем вымогателям по 19-20 лет, ранее не судимы, нигде не работают.

За разбой и вымогательство каждому из компании грозит до 10-ти лет колонии.