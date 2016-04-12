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Все было залито кровью: в Екатеринбурге голый мужчина убил гвоздодёром администратора сауны
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Все было залито кровью: в Екатеринбурге голый мужчина убил гвоздодёром администратора сауны

12 апреля 2016, 15:40ПроисшествияТимофей Данилов
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