Все было залито кровью: в Екатеринбурге голый мужчина убил гвоздодёром администратора сауны

Комната сауны «Мадрид», в которой произошло жесткое убийство, подвергла в шок даже бывалых полицейских. По словам начальника пресс-службы областного ГУ МВД России Валерия Горелых, помещение напоминало павильон для съемок фильма ужасов: все было залито кровью; тут же лежал металлический предмет, которым мужчина насмерть забил администратора сауны.

Ужаснули правоохранителей и запись с камер наблюдения: голый мужчина вышел из сауны, подошел к администратору и стал хладнокровно избивать её гвоздодером. Потом убийца разбил монитор, на котором увидел свое отображение. После зверской расправы, посетитель сауны смыл с себя кровь и ушел. Кроме того, из сейфа «Мадрида» исчезло 5 000 рублей.

Полицейские установили, что убийца раньше работал в этой сауне. Но в начале года его уволили за плохую работу. В ночь перед убийством мужчина пил в местном баре, а поутру явился в «Мадрид», чтобы получить остатки причитающейся ему зарплаты. Но договориться с бывшим начальством злоумышленнику не удалось.

В следственном управлении рассказали, что убийца работал охранником на стоянке рядом с сауной. Так была установлена личность подозреваемого.

Полицейские поймали 28-летнего мужчину в междугороднем автобусе, который направлялся в родной Краснотурьинск. Мужчина не оказал сопротивления в задержании, но и в том, что жестоко убил администратора, признаваться не спешил. В полиции он заявил, что не слышал ни о каком убийстве, а деньги, которые были изъяты, якобы принадлежали ему.

Возбуждено уголовное дело. Если вина задержанного будет доказана, он может сесть в тюрьму на всю жизнь.