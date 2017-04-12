10 лет тюрьмы грозит тагильчанину за поджог домика в коллективном саду на Старателе (ФОТО)

В ночь на понедельник, 10 апреля, нетрезвый тагильчанин решил поживиться чужим имуществом, находящимся в домике, принадлежащем 73-летней пенсионерке. Там он смог взять только продукты. Покидая жилище, злоумышленник оставил в доме окурок. Произошло возгорание, для тушения которого садоводы вызвали пожарных.

Тем временем, мужчина после «посещения» другого домика попытался покинуть коллективный сад, однако его заметили жители и вызвали участкового.

Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле

Сейчас злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Ущерб, который он причинил, устроив пожар, составляет 500 тысяч рублей. Безработный житель города находится под подпиской о невыезде, передает пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле.