10 лет тюрьмы грозит тагильчанину за поджог домика в коллективном саду на Старателе (ФОТО)
12 апреля 2017, 08:30Происшествия
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В Нижнем Тагиле был задержан 40-летний мужчина за совершение кражи и поджога в коллективном саду «Старатель-1».
Сюжеты: Нижний Тагил
В ночь на понедельник, 10 апреля, нетрезвый тагильчанин решил поживиться чужим имуществом, находящимся в домике, принадлежащем 73-летней пенсионерке. Там он смог взять только продукты. Покидая жилище, злоумышленник оставил в доме окурок. Произошло возгорание, для тушения которого садоводы вызвали пожарных.
Тем временем, мужчина после «посещения» другого домика попытался покинуть коллективный сад, однако его заметили жители и вызвали участкового.
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Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле
Сейчас злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Ущерб, который он причинил, устроив пожар, составляет 500 тысяч рублей. Безработный житель города находится под подпиской о невыезде, передает пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле.
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