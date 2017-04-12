15-летний подросток в Екатеринбурге избил до смерти мужчину

8 марта в подъезде многоэтажного дома в уральской столице шумно проводила время компания молодых людей, мешая отдыхать жильцам. Кто-то из проживающих вызвал охранника ТСЖ, чтобы утихомирить подростков.

Мужчина поднялся на этаж, где находились школьники, и сделал замечание. Часть детей покинули подъезд, а с 15-летним подростком завязалась драка. Школьник бил 40-летнего охранника по голове. Как предполагает следствие, подростку могли в этом помогать его товарищи.

После инцидента школьники ушли, не вызвав скорую помощь. Ее вызывали уже жильцы, когда увидели, в каком состоянии находился мужчина. Месяц потерпевший находился на лечении в реанимационном отделении больницы. 11 апреля от полученных травм он скончался. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в преступлении школьник задержан. Проводится проверка обстоятельств случившегося, сообщает «Актуальные новости».