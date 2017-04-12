19-летний водитель сбил двухгодовалого малыша рядом с детской площадкой в Рефтинском
12 апреля 2017, 11:00Происшествия
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В Рефтинском 19-летний водитель сбил двухгодовалого малыша, который выбежал на дорогу рядом с детской площадкой.
Как пишет JustMedia.ru, мальчик выбежал под колеса водителю, который двигался по дворовой территории. Мальчика он не заметил из-за припаркованных автомобилей. Ребенок госпитализирован, он получил ушибы и травму головы.
Установлено: водитель не превышал скорость, предпринял попытки избежать наезда.
Также установлено, что в момент инцидента мальчик находился с отцом и прабабушкой, они садились в свой автомобиль, когда ребенок неожиданно вырвался и убежал.
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