19-летний водитель сбил двухгодовалого малыша рядом с детской площадкой в Рефтинском

Как пишет JustMedia.ru , мальчик выбежал под колеса водителю, который двигался по дворовой территории. Мальчика он не заметил из-за припаркованных автомобилей. Ребенок госпитализирован, он получил ушибы и травму головы.

Также установлено, что в момент инцидента мальчик находился с отцом и прабабушкой, они садились в свой автомобиль, когда ребенок неожиданно вырвался и убежал.