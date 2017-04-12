Две иномарки сгорели минувшей ночью в Пионерском районе Екатеринбурга (ФОТО)
12 апреля 2017, 09:30Происшествия
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В 2 часа ночи произошел пожар в Пионерском районе Екатеринбурга – сгорели две иномарки, припаркованные во дворе.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидцы сообщают, что это был поджог, так как перед пожаром они видели большой столб огня от одной из машин. Такое бывает, когда поджигают бензин.
Как пишет Е1, сначала загорелся «Форд Фиеста», потом огонь перекинулся на «Субару». Установлено, что водитель первой машины – бизнесмен. Он заявил, что у него немало недоброжелателей.
В ликвидации возгорания принимали участие 2 единицы техники и 12 пожарных. На месте инцидента работает полиция.
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Фото: Е1
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