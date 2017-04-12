Мужчина без определенного места жительства из Екатеринбурга обвиняется в убийстве своего знакомого (ФОТО)

В ночь на 9 апреля на теплотрассе в одном из микрорайонов уральской столицы было совершено убийство мужчины- БОМЖа. Во время распития спиртного произошел конфликт между двумя мужчинами без определенного места жительства. Поводом для конфликта стала ревность 39-летнего собутыльника погибшего.

Злоумышленник воспользовался в ссоре складным ножом и нанес многочисленные колото-резаные раны своему оппоненту. От полученных ранений потерпевший скончался, а виновный вместе со своей подругой скрылись с места преступления.

Сотрудниками следственно-оперативной группы был установлен круг общения погибшего, но после их опроса выяснилось, что причастных к преступлению среди них нет. Тогда сотрудники уголовного розыска установили наблюдение за местом, где было совершено убийство, рассчитывая на то, что преступник снова придет на место преступления.

Фото: СУ СК Свердловской области

Расчет оправдался. Злоумышленник и его подруга пришли на место убийства в ночь на 11 апреля. Оба были задержаны и допрошены. Подозреваемый признался в совершении убийства и рассказал об обстоятельствах конфликта и о том, что познакомился с убитым за день до совершения преступления. Также он указал полицейским место, где выбросил нож. Впоследствии орудие убийства было найдено и направлено на судебную экспертизу. Расследование уголовного дела по статье «умышленное убийство» будет продолжено, сообщает СУ СК Свердловской области.