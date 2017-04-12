Полуголый мужчина из Екатеринбурга устроил ночные танцы на крышах автомобилей: повреждено несколько машин (ФОТО)

12 апреля ночью, в 01:52, в отделение полиции Екатеринбурга поступило сообщение о ЧП . Полураздетый мужчина устроил переполох в нескольких дворах Екатеринбурга. Он бегал, прыгал по чужим машинам, пока его не скрутили жильцы ближайших домов. Чтобы утихомирить неадекватного парня, на улицу вышли не менее 10 человек.

На мужчине были только шорты и носки. Как рассказали очевидцы, у одного автомобиля он сильно помял крышу, у двух машин разбил стекла. При этом все, кто видел это зрелище, отмечают, что мужчина явно был не в адекватном состоянии. Сам хулиган сначала сообщил, что употребляет «фен», потом сказал, что пошутил, и наркотиков у него нет.