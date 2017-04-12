Жители Нижнего Тагила разыскивают своих родственников – двух молодых людей (ФОТО)

Сотрудники полиции Нижнего Тагила обращается к гражданам с просьбой об оказании помощи в розыске мужчин, которые перестали выходить на связь со своими родными.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам «02» или дежурной части отдела полиции №21: 97 63 02, 97 63 72, об этом сообщает МУ МВД Нижнего Тагила.

Жительница поселка Висима разыскивает своего брата Пономарева Максима Анатольевича, которому исполнилось 26 лет. В феврале 2008 года он навещал сестру, а после этого уехал в поселок Белоярский. Последнее время там Максим и проживал.

С тех пор брат не связывался с сестрой ни по телефону, ни каким-либо другим способом. Сестра по-прежнему ничего не знает о судьбе брата. Предполагает, что он проживает где-то в Свердловской области.

Приметы пропавшего: средний рост, темно-русые волосы, тонкие губы.

Тагильчанка, мать пропавшего сына, разыскивает Кудрявцева Антона 24 лет. В начале 2015 года он переехал в Екатеринбург и устроился там на работу. Периодически Антон навещал свою мать в Нижнем Тагиле. Последний раз это было в октябре 2015 года. После этого связь сына с матерью прервалась. Она ничего не знает о дальнейшей судьбе молодого человека.

Фото: МУ МВД Нижнего Тагила