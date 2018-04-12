Подростки в Кировской области избили инвалида и сняли это на видео (ВИДЕО)

Весь процесс избиения молодые люди сняли на камеру и выложили в Сеть. На видео можно заметить, как двое парней на улице подходят к мужчине с тростью. Один из подростков брызгает инвалиду в лицо из газового баллончика и бьет рукой в живот, а второй парень следом пинает мужчину в голову. Затем они не спеша уходят.