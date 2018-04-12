Выдали каску ходить в туалет: потолок упал в квартире в Первоуральске при капремонте

Жилец квартиры по адресу Папанинцев, 27 сообщил, что во время капремонта в доме пострадало его жилье. В помещении обрушился потолок. Со слов мужчины, сначала упал кусок штукатурки, а потом обрушилась часть потолка.

Рабочие строительной бригады сообщили, что была необходимость отремонтировать часть перекрытий, и о возможном обрушении жилец квартиры был предупрежден заранее.

Собственник квартиры требует на время ремонта предоставить его семье жилье из маневренного фонда, так как в квартире проживает маленький ребенок, и родитель опасается за его здоровье.

Мне самому рабочие каску выдали, чтобы я в туалет мог заходить без особого риска для жизни рассказал мужнина.

Стоит отметить, что ЧП, связанные с капремонтом, все чаще происходят в Свердловской области, пишет Перво 66.