Жительница Екатеринбурга обвиняется в хищении 2 800 кубометров газа

В октябре 2017 года женщина подключилась к газопроводу, врезав в него шланг. В январе 2018 сотрудники газовой службы обнаружили незаконную врезку. За этот период времени екатеринбурженка использовала 2 800 куб. м. газа, не заплатив за него.