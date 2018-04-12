Журналист из Екатеринбурга был ранен во время обстрела автобуса в Сирии

По сообщению Минобороны РФ, в Сирии был обстрелян автобус с российскими журналистами.

Алексей получил осколочное ранение. Он родом из Екатеринбурга и работает на телеканале НТВ. Кроме него ранения получили еще 2-е журналистов.

Алексей рассказал, что медики оказали помощь ему и его коллегам и никакой опасности их жизни и здоровью нет, пишет «Наша газета».