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Экс-сотрудник ГУФСИН в Тавде приговорен к штрафу в 150 тыс. за отстрел лося
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-сотрудник ГУФСИН в Тавде приговорен к штрафу в 150 тыс. за отстрел лося

12 апреля, 19:01ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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