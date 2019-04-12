Экс-сотрудник ГУФСИН в Тавде приговорен к штрафу в 150 тыс. за отстрел лося

Выплатить штраф осужденный обязан в течение 60 дней.

Бывший сотрудник ИК №26 в январе 2019 года застрелил лося в районе охотничьего хозяйства «Новоселовское». В указанный период времени охота на лосей была запрещена. Кроме того, у мужчины не было разрешения на отстрел животных.

После того, как осужденный произвел отстрел, он свежевал тушу и оставил ее в лесу. Вернувшись спустя четыре дня, мужчина вывез тушу на снегоходе.

Своими действиями он нанес ущерб государственному охотничьему фонду на сумму 241,5 тысяч рублей. Во время осмотра жилища осужденного обнаружены 22 автоматных патрона. Такие патроны запрещено использовать гражданским.