ФСБ Свердловской области изъяла у наркоторговца 2 килограмма «синтетики»

В ходе спецоперации силовиками изъято более двух килограммов «синтетики». Наркотические вещества были обнаружены в тайниках при обследовании жилья, принадлежащего задержанному. Также были обнаружены весы, упаковочные материалы и иные принадлежности, свидетельствующие о том, что в помещении осуществлялась фасовка наркотиков.