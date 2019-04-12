ФСБ Свердловской области изъяла у наркоторговца 2 килограмма «синтетики»
Сегодня, 15:32ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области в ходе спецоперации ФСБ задержала наркотороговца, у которого обнаружили два килограмма синтетического наркотика, пишут «Вечерние Ведомости».
Задержанный наркоторговец является членом межрегиональной преступной группы, которая занимается организованным сбытом синтетических наркотиков на всей территории УрФО.
В ходе спецоперации силовиками изъято более двух килограммов «синтетики». Наркотические вещества были обнаружены в тайниках при обследовании жилья, принадлежащего задержанному. Также были обнаружены весы, упаковочные материалы и иные принадлежности, свидетельствующие о том, что в помещении осуществлялась фасовка наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Екатеринбурге был задержан врач-травматолог, у которого обнаружено около 9 граммов гашиша.
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