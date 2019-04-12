В Екатеринбурге толпа подростков избила сверстника в трамвае

Свидетелем инцидента стала женщина, которая зашла в вагон трамвая на остановке «Уралкабель». Она обратила внимание на компанию подростков, которые кричали на сверстника. Затем ребята набросились на мальчика и начали его избивать.

Сначала они просто орали на парня и матерились, потом начали бить руками по его голове, потом вставали на сиденья и ногами пинали. Им лет по десять,рассказала корреспондентам Е1 очевидица.

Разнимать подростков начали женщины, затем помощь оказали мужчины. Вывести детей из вагона удалось лишь совместными силами. Оказавшись на улице, хулиганы кинули в общественный транспорт мусорную урну и заплевали стекла вагона.

Избитому мальчику предложили оказать помощь, но он отказался. Как говорит свидетельница, у ребенка в кровь было разбито лицо.

Видео Видео: е1.ru