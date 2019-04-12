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В Нижнем Тагиле мужчина получил ожоги при хлопке газа на «Уралхимпласте»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле мужчина получил ожоги при хлопке газа на «Уралхимпласте»

Сегодня, 07:50ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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