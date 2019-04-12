В Нижнем Тагиле мужчина получил ожоги при хлопке газа на «Уралхимпласте»
Сегодня, 07:50ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В 21 час 11 апреля в Нижнем Тагиле на ПАО «Уралхимпласт» произошел хлопок газа, пострадал рабочий, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
ЧП произошло в одном из цехов «Уралхимпласта». В ходе технологического процесса произошел хлопок паровоздушной смеси метанола. Последующего горения не произошло. В результате происшествия с ожогами в больницу госпитализирован один человек.
На место выезжали 15 пожарных на пяти единицах техники. Угроза для работников предприятия и жителей Нижнего Тагила не зафиксирована.
Для выяснения обстоятельств произошедшего на предприятии создана специальная комиссия.
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