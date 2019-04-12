В тагильской хрущевке нашли «тюрьму» для ненужных элитных кошек

Несколько раз в квартиру пытались попасть зоозащитники, но безуспешно.

Мы боимся, что повторится та же история, что на Вагонке — когда животные были вынуждены есть трупы своих сородичей, чтобы не умереть с голоду. К сожалению, вагонских кошек спасти не удалось — истощение у животных было настолько сильным, что помочь им не смогли даже опытные ветврачи,рассказала корреспонденту TagilCity.ru зоозащитница Любовь.

9 апреля хозяйка кошек Ольга пустила в дом после предварительной договоренности участкового уполномоченного ОП № 16 Дмитрия Голубева и журналиста.

Оперуполномоченный Дмитрий Голубев Фото: TagilCity.ru

Зловонный запах бьёт в нос ещё на лестничной клетке. Внутри помещения совсем нечем дышать — полы застилает слой из экскрементов и шерсти животных, а худые и облезлые кошки прячутся за ободранной мебелью.

Корма у питомцев (эконом, а не премиум класса, каким кормят элитных кошек) действительно много — он насыпан в большой фруктовой вазе на полу, на столах и тумбочках. В кастрюли налита чистая вода, на полу блюдца с молоком и творогом.

У животных блёклая шерсть, местами вырваны клочки. Кошки прячутся даже от хозяйки. Когда участковый попросил её взять на руки любое животное, Ольге удалось поймать только одного кота, но питомец вырвался из её рук и убежал за кресло. Хозяйка оправдывается, что не успевает должным образом ухаживать за животными, так как у нее сильно болеет родственница.

Они тут всё изорвали, всё испортили. Я их не бью. По мере возможности я их пристраиваю. У меня бабушка на мне с сахарным диабетом, поэтому я тут всё запустила, оправдывается женщина.

Сама Ольга известная в городе заводчица шотландцев, но, по ее словам, кошки в этой квартире уже не дают потомство.

Заводчик, скорее всего, держит в этой квартире животных, которые уже выведены из разведения, то есть не должны или не могут дальше рожать потомство. Следовательно, не будут приносить прибыль. Ни для кого не секрет, что некоторые питомники породистых животных грешат именно такими заработками — сводят животных слишком часто и не хотят просто так отказываться от халявных денег, говорят фелинологи (специалисты по кошкам. — Прим. ред.)

По сути, в квартире на Пархоменко для уже бесполезных для заводчика элитных кошек организован дом престарелых, который больше похож на тюрьму.

Даже по фото видно, что кошки истощены. Не голодают, конечно, но если знать стандарт породы, то вес и телосложение этих животных находится на минимальной отметке соответствия норме. При такой антисанитарии у них, скорее всего, есть экто- и эндопаразиты (клещи, блохи, вши, глисты) всевозможных видов. Кошкам сильно не хватает витаминов и, безусловно, свежего воздуха. На реабилитацию каждого животного уйдёт не меньше полугода, если не больше. И ни один ветврач не даст гарантий, что кошки полностью восстановятся. Боюсь даже предположить, какие деструктивные изменения есть во внутренних органах животных, прокомментировала ветеринар Ирина Петрова.