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В тагильской хрущевке нашли «тюрьму» для ненужных элитных кошек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В тагильской хрущевке нашли «тюрьму» для ненужных элитных кошек

12 апреля, 16:41ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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