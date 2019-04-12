Жительница Ирбита обвинила врачей в смерти своей 2-летней дочери

4 апреля у девочки резко поднялась температура до 39,5, сыпь на ногах и рвота. Родительница попыталась сбить температуру, но сделать это у нее не получилось, и она вызвала скорую помощь.

Маму с дочкой привезли в инфекционное отделение №2. Там девочку осмотрела дежурный врач и, не назначив лечения, сказала утром сдать анализы. По словам матери, температура понималась все выше, тогда медсестра дала жаропонижающее, но отказалась будить спавшего врача.

К четырем часам утра температура так и не стала ниже, и на этот момент сыпь была уже по всему телу, включая веки и лицо. Я побежала к медицинской сестре в очередной раз с криками о помощи, на что в ночной сорочке выбежала дежурный врач и спросила: «Что случилось?»сообщила мама ребенка.

В четыре часа утра врач осмотрела девочку, она направила ее в другое медучреждение, где ей поставили диагноз менингококковая инфекция. Ребенка поместили в реанимацию и стали ждать врача, который пришел в десятом часу утра.

Когда я зашла в палату, все тело ребенка было фиолетового цвета. Из ее глаз шла сукровица,говорит родительница.