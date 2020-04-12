На Урале в карьере утонул рыбак

На месте происшествия работали девять спасателей и две единицы спецтехники. Спасатели ползком по рыхлому льду обследовали водоем, чтобы найти рыбака. Тело мужчины обнаружили в нескольких десятках метров от берега в полынье. Его пометили в лодку и с помощью веревки вытянули на берег.