На Урале в карьере утонул рыбак
Сегодня, 15:49ПроисшествияФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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12 апреля в карьере у поселка Кедровка в Берёзовском городском округе под лед провалился мужчина, отправившийся на рыбалку, сообщает пресс-служба МЧС.
На месте происшествия работали девять спасателей и две единицы спецтехники. Спасатели ползком по рыхлому льду обследовали водоем, чтобы найти рыбака. Тело мужчины обнаружили в нескольких десятках метров от берега в полынье. Его пометили в лодку и с помощью веревки вытянули на берег.
В МЧС напомнили, что выход на весенний лед запрещен.
Сегодня спасатели Центра защиты населения помогли рыбаку, которому стало плохо во время рыбалки на Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом.
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