Под Нижним Тагилом два человека пострадали в ДТП с опрокинувшимся ВАЗом

Ночью 11 апреля 19-летний молодой человек ехал на автомобиле ВАЗ-2109 в Екатеринбург со стороны села Николо-Павловское. Мужчина не справился с управлением, и машина опрокинулась. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Пассажир автомобиля получил ушиб бедра. Обоим не понадобилась госпитализация, их отпустили домой.