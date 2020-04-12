Под Нижним Тагилом два человека пострадали в ДТП с опрокинувшимся ВАЗом
Сегодня, 15:16ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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На Серовской трассе под Нижним Тагилом произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Ночью 11 апреля 19-летний молодой человек ехал на автомобиле ВАЗ-2109 в Екатеринбург со стороны села Николо-Павловское. Мужчина не справился с управлением, и машина опрокинулась. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Пассажир автомобиля получил ушиб бедра. Обоим не понадобилась госпитализация, их отпустили домой.
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