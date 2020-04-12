В Нижнем Тагиле после столкновения Audi со столбом погибла женщина
Сегодня, 19:41ПроисшествияФото: МБУ «Центр защиты населения»
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Сегодня вечером, 12 апреля, в Нижнем Тагиле возле перекрестка улицы Бригадная и Уральского проспекта автомобиль Audi А3 врезался в столб уличного освещения, сообщил TagilCity.ru руководитель МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ДТП погибла 35-летняя женщина. Водителя спасатели доставали при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.
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