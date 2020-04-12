Под Нижним Тагилом спасатели помогли пьяному рыбаку, которому стало плохо

В 9.00 в ЕДДС Горноуральского городского округа поступило сообщение о том, что рыбаку стало плохо. По словам Сергея Коперкина, на месте выяснилось, что мужчине стало плохо от количества выпитого алкоголя.

Прибывшие на место спасатели доставили рыбака на берег, где предали его врачам скорой помощи.