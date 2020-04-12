Под Нижним Тагилом спасатели помогли пьяному рыбаку, которому стало плохо
Сегодня, 13:51ПроисшествияФото: МБУ «Центр защиты населения»
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Под Нижним Тагилом 12 апреля спасатели помогли пьяному рыбаку на Черноисточиском пруду. Об этом рассказал TagilCity.ru руководитель Центра защиты населения Сергей Коперкин.
Сюжеты: Пригород, Эксклюзив, Нижний Тагил
В 9.00 в ЕДДС Горноуральского городского округа поступило сообщение о том, что рыбаку стало плохо. По словам Сергея Коперкина, на месте выяснилось, что мужчине стало плохо от количества выпитого алкоголя.
Прибывшие на место спасатели доставили рыбака на берег, где предали его врачам скорой помощи.
Напомним, что вчера, 11 апреля, спасатели провели рейд по безопасности поведения на льду, в ходе которого с Тагильского пруда вывели рыбака.
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