2-летний ребенок вылетел через окно в аварии на свердловской дороге

Вечером 11 апреля 2-летний ребенок погиб в аварии на свердловской дороге. Его выбросило из заднего окна автомобиля в момент удара об дерево.

Смертельная авария произошла около 10 часов вечера в Каменске-Уральском. Как выяснили сотрудники ГИБДД, 32-летний водитель «Форд-Мондео» не выдержал безопасную дистанцию и въехал во впереди движущийся «Форд-Орион». От удара автомобиль вынесло с дороги и он врезался в дерево. Малыш, который ехал на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве, вылетел из салона авто. Его на «скорой» госпитализировали в больницу, где ребенок спустя несколько часов скончался от полученных травм, не приходя в сознание. Также травмы в результате ДТП получила 26-летняя мама ребенка и 23-летняя женщина — пассажир, сообщает УГИБДД Свердловской области. Как отметили в Госавтоинспекции, водители были трезвы. А женщина, находившаяся за рулем «Ориона» пояснила, что трое детей, ехавшие сзади, были пристегнуты ремнями безопасности. Сотрудники ГИБДД предполагают, что двухлетний малыш не был пристегнут, иначе он не вылетел бы из салона через заднее стекло. По факту ДТП в данный момент проводится проверка. Напомним, утром 5 апреля три человека погибли в лобовом ДТП под Нижним Тагилом. «Четырнадцатая» выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Три человека погибли в лобовом ДТП под Нижним Тагилом

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter