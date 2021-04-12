Бульдозер насмерть раздавил мужчину в Екатеринбурге

Бульдозер насмерть раздавил мужчину в Екатеринбурге
Сегодня, 20:33ПроисшествияФото: E1.RU
Бульдозер насмерть раздавил водителя в Чкаловском районе в Екатеринбурге.

Инцидент произошел 12 апреля на улице Профессионалов. Уралец предпринял попытку завести двигатель транспортного средства, которое стояло на прицепе-платформе. Бульдозер требовалось спустить с трала на землю. Мужчина начал залезать в моторный отсек, после чего запустил мотор, но не учел того, что бульдозер стоял на передаче. Машина начала движение и затянула водителя в свою гусеницу. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает Е1.

Несколько экипажей ГИБДД прибыли на место инцидента. На данный момент были установлены все обстоятельства происшествия, а также личность погибшего водителя.

Фото:E1.RU

Напомним, 8 марта в Екатеринбурге пьяный водитель, который держал маленькую девочку на руках, врезался в бульдозер. Обошлось без пострадавших.

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Екатеринбург
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