Бульдозер насмерть раздавил мужчину в Екатеринбурге

Инцидент произошел 12 апреля на улице Профессионалов. Уралец предпринял попытку завести двигатель транспортного средства, которое стояло на прицепе-платформе. Бульдозер требовалось спустить с трала на землю. Мужчина начал залезать в моторный отсек, после чего запустил мотор, но не учел того, что бульдозер стоял на передаче. Машина начала движение и затянула водителя в свою гусеницу. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает Е1.
Несколько экипажей ГИБДД прибыли на место инцидента. На данный момент были установлены все обстоятельства происшествия, а также личность погибшего водителя.
Напомним, 8 марта в Екатеринбурге пьяный водитель, который держал маленькую девочку на руках, врезался в бульдозер. Обошлось без пострадавших.