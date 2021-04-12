Бульдозер насмерть раздавил мужчину в Екатеринбурге

Инцидент произошел 12 апреля на улице Профессионалов. Уралец предпринял попытку завести двигатель транспортного средства, которое стояло на прицепе-платформе. Бульдозер требовалось спустить с трала на землю. Мужчина начал залезать в моторный отсек, после чего запустил мотор, но не учел того, что бульдозер стоял на передаче. Машина начала движение и затянула водителя в свою гусеницу. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает Е1.