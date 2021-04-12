Иномарка перевернулась при ДТП в селе Покровское под Нижним Тагилом

На месте аварии работают спасатели, свидетели происшествия вызвали сотрудников ГИБДД. По их словам, темная «Тойота» при ДТП задела серебристую «Шкоду».
Вроде все живы, из «Тойоты» достали мужчину, рассказал редакции TagilCity.ru очевидец аварии.
В отделе пропаганды ГИБДД редакции подтвердили информацию об аварии и обещали прокомментировать ДТП после выяснения обстоятельств.
Напомним, 8 апреля в Нижнем Тагиле произошла авария с участием двух легковых автомобилей на на перекрестке улиц Алтайская и Боровая на Вагонке. На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД и МЧС.