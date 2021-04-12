Из-за гибели рабочего в гусенице бульдозера СК Екатеринбурга начал проверку

Был проведен осмотр места инцидента, для опроса устанавливаются очевидцы, тело мужчины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину гибели.
Смерть рабочего произошла из-за нарушения техники безопасности, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. После запуска стартера трактор поехал, а руку водителя 1968 года рождения затянуло в механизм. Это привело к смерти.
Напомним, инцидент произошел 12 апреля на улице Профессионалов. Несколько экипажей ГИБДД прибыли на место происшествия.