Из-за гибели рабочего в гусенице бульдозера СК Екатеринбурга начал проверку

В связи со смертью рабочего, которого раздавил бульдозер, следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга была организована проверка, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Был проведен осмотр места инцидента, для опроса устанавливаются очевидцы, тело мужчины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину гибели. Смерть рабочего произошла из-за нарушения техники безопасности, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. После запуска стартера трактор поехал, а руку водителя 1968 года рождения затянуло в механизм. Это привело к смерти. Напомним, инцидент произошел 12 апреля на улице Профессионалов. Несколько экипажей ГИБДД прибыли на место происшествия. Бульдозер насмерть раздавил мужчину в Екатеринбурге

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