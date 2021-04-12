Мужчина умер на центральной улице в Екатеринбурге

Мужчина умер на центральной улице в Екатеринбурге
Сегодня, 18:57ПроисшествияФото: pixabay.com
Мужчине стало плохо на улице Тургенева в Екатеринбурге. До приезда врачей он скончался.

По данному случаю следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга организована проверка. Проводятся контрольно-следственные мероприятия, опрашиваются свидетели, устанавливается причина смерти, сообщает старший помощник руководителя следственного комитета по Свердловской области, Александр Шульга.

Признаков криминальной смерти нет, по предварительным данным, смерть наступила в результате имеющегося заболевания средца.

Сигнал о происшествии поступил от патрульно-постовой службы. Сотрудники ППС заметили подозрительно ведущего себя мужчину и остановились для выяснения обстоятельств.

У идущего по улице мужчины резко ухудшилось самочувствие. Прибывшие врачи констатировали смерть. Его личность установлена. Гражданин 1978 года рождения, проживает в посёлке Махнёво Алапаевского городского округа.

Напомним, тело полковника в отставке найдено в центре Екатеринбурга на остановке на проспекте Ленина утром 3 апреля. На месте происшествия работали полицейские, случай не является криминальным. Екатеринбуржец ехал на автомобиле со своим знакомым на работу.

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