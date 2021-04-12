Неизвестные сожгли 500 квадратных метров сухой травы у Лисьей горы в Нижнем Тагиле

В минувшие выходные сухая трава на площади 500 квадратных метров горела у Лисьей горы в Нижнем Тагиле. Густой дым, которым заволокло всю округу, было видно из разных уголков города.

Около пол гектара окрестностей Лисьей горы в воскресенье, 11 апреля спалили неизвестные в Нижнем Тагиле. С пожаром, быстро распространившимся благодаря порывам ветра, пришлось бороться сотрудникам МЧС, сообщает ИА «Все новости». Дым от пожара было видно из разных уголков Тагила. Как отметили в ведомстве, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Спасатели напоминают, что отжиг прошлогодней травы может превратиться в настоящее бедствие, в результате которого могут пострадать не только животные, прячущиеся в траве и норах, но и людские постройки. Напомним, в июне 2020 года было возбуждено уголовное дело из-за гибели 650 деревьев в результате пожара в районе Зайгоры в Нижнем Тагиле. Неизвестные 12 мая палили траву и погубили массу насаждений. В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело из-за 650 сгоревших деревьев

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