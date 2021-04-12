Пассажир травмировался в перевернувшейся машине в селе Покровское под Нижним Тагилом

Сегодня, 16:21ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Авария произошла 12 апреля в 14.35 у дома № 44 на улице Советская в селе Покровское.
Водитель автомобиля «Тойота Камри», 1976 года рождения, ехал из Верхней Салды в Нижний Тагил. Он допустил столкновение со «Шкодой Октавия», за рулем которой была женщина 1988 года рождения.
В результате аварии «Тойота» съехала с дороги и перевернулась, при этом пассажир, который находился на заднем сидении, получил травмы, рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Мужчина был осмотрен медиками, прибывшими на место ДТП. Предварительно, у пострадавшего диагностирован ушиб грудной клетки.
Напомним, 9 марта в Нижнем Тагиле пьяный водитель с 5-летней дочерью в салоне попал в ДТП на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле. При этом девочка получила множественные тяжелые травмы. В отношении отца возбуждено уголовное дело.