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Пассажир травмировался в перевернувшейся машине в селе Покровское под Нижним Тагилом

Стали известны подробности ДТП в селе Покровское под Нижним Тагилом. У пассажира перевернувшейся «Тойоты» предварительно диагностирован ушиб грудной клетки.

Авария произошла 12 апреля в 14.35 у дома № 44 на улице Советская в селе Покровское.

Водитель автомобиля «Тойота Камри», 1976 года рождения, ехал из Верхней Салды в Нижний Тагил. Он допустил столкновение со «Шкодой Октавия», за рулем которой была женщина 1988 года рождения.

В результате аварии «Тойота» съехала с дороги и перевернулась, при этом пассажир, который находился на заднем сидении, получил травмы, рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Мужчина был осмотрен медиками, прибывшими на место ДТП. Предварительно, у пострадавшего диагностирован ушиб грудной клетки.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, 9 марта в Нижнем Тагиле пьяный водитель с 5-летней дочерью в салоне попал в ДТП на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле. При этом девочка получила множественные тяжелые травмы. В отношении отца возбуждено уголовное дело.

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