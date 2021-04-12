Пользователи «Авито» жалуются на массовые технические неполадки на сайте

Пользователи «Авито» 12 апреля сообщают о проблемах с работой сайта. Перебои в этом году, по их словам, происходят уже не в первый раз.

Сообщения о том, что «упал» сайт «Авито», пользователи массово присылают в службу поддержки и группы в соцсетях интернет-сервиса. У некоторых пользователей не грузятся иллюстрации к публикациям, другие сообщают о проблемах с сервисом сообщений, а третьи утверждают, что страницы сайта не грузятся в мобильном приложении. Очередное падение сайта в этом квартале, теряем огромное количество клиентов по этой причине, когда наконец-то ваш сервис будет бесперебойно работать? Или так и будут продолжаться вечные падения и зависания????написал администрации сайта в сообществе «Авито» в социальной сети «Вконтакте» пользователь Артем Журиков. По словам подписчиков группы, перебои в работе у сайта в этом году происходят уже не в первый раз. Администрация сервиса сообщила, что в данный момент на сайте массовые технические неполадки, которыми уже занимаются. Пользователи сообщили о сбоях в работе WhatsApp, Instagram и Facebook Напомним, 19 марта российские пользователи социальных сетей пожаловались на сбои в работе WhatsApp, Instagram и Facebook.

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