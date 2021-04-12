После ДТП с 5-летней девочкой на Индустриальной в Тагиле возбуждено уголовное дело

После ДТП с 5-летней девочкой на Индустриальной в Тагиле возбуждено уголовное дело
Сегодня, 15:27ПроисшествияФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
Следствием возбуждено уголовное дело по факту дорожной аварии на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле, где пострадала 5-летняя девочка. Она ехала на переднем сидении без удерживающего устройства, когда автомобиль врезался в легковушку и грузовик.

По факту ДТП правоохранительными органами была проведена проверка, итогом которой стало возбуждение уголовного дела по статье 264 УК РФ — «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Фото:МУ МВД России «Нижнетагильское»

По результатам судебно-медицинской экспертизы, девочка получила тяжелую сочетанную травму: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытая травма грудной клетки, ушиб легких, тупая травма живота с разрывом селезенки, закрытые переломы плеча и голени, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В данный момент расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 9 марта пьяный водитель на «ВАЗ» с ребенком в салоне устроил ДТП на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле. Он поехал забирать дочь из сада в нетрезвом виде и попал в аварию.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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