После пожара с пострадавшими ученицами в свердловской школе оштрафован директор

После пожара с пострадавшими ученицами в свердловской школе оштрафован директор
Сегодня, 14:07ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
После пожара в школе Каменска-Уральского, где пострадали две ученицы, по итогам прокурорской проверки на 10 тысяч рублей оштрафовали директора учебного заведения.

Исполняющего обязанности директора школы № 7 Каменска-Уральского по решению суда оштрафовали на 10 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетних обучающихся.

После пожара, случившегося в раздевалке учреждения 2 февраля, и в результате которого медицинская помощь потребовалась двум школьницам, была организована проверка прокуратуры. По ее результатам специалисты ведомства выявили, что сотрудниками образовательного учреждения не исполнялись в полной мере требования закона о безопасности несовершеннолетних обучающихся. Также в школе были обнаружены нарушения должностных инструкций работников школы.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, к дисциплинарной ответственности привлечены заместитель директора по учебно-воспитательной работе, замдиректора по АХР и учитель школы.

Напомним, 2 февраля в школе в Каменске-Уральском произошло возгорание в подвале, две ученицы были госпитализированы с ожогами отравлением. В прокуратуре организовали проверку.

Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиепожарштрафшколаобщество
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы