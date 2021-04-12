После пожара с пострадавшими ученицами в свердловской школе оштрафован директор

Исполняющего обязанности директора школы № 7 Каменска-Уральского по решению суда оштрафовали на 10 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетних обучающихся.
После пожара, случившегося в раздевалке учреждения 2 февраля, и в результате которого медицинская помощь потребовалась двум школьницам, была организована проверка прокуратуры. По ее результатам специалисты ведомства выявили, что сотрудниками образовательного учреждения не исполнялись в полной мере требования закона о безопасности несовершеннолетних обучающихся. Также в школе были обнаружены нарушения должностных инструкций работников школы.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, к дисциплинарной ответственности привлечены заместитель директора по учебно-воспитательной работе, замдиректора по АХР и учитель школы.
Напомним, 2 февраля в школе в Каменске-Уральском произошло возгорание в подвале, две ученицы были госпитализированы с ожогами отравлением. В прокуратуре организовали проверку.