После пожара с пострадавшими ученицами в свердловской школе оштрафован директор

После пожара в школе Каменска-Уральского, где пострадали две ученицы, по итогам прокурорской проверки на 10 тысяч рублей оштрафовали директора учебного заведения.

Исполняющего обязанности директора школы № 7 Каменска-Уральского по решению суда оштрафовали на 10 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетних обучающихся. После пожара, случившегося в раздевалке учреждения 2 февраля, и в результате которого медицинская помощь потребовалась двум школьницам, была организована проверка прокуратуры. По ее результатам специалисты ведомства выявили, что сотрудниками образовательного учреждения не исполнялись в полной мере требования закона о безопасности несовершеннолетних обучающихся. Также в школе были обнаружены нарушения должностных инструкций работников школы. Кроме того, как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, к дисциплинарной ответственности привлечены заместитель директора по учебно-воспитательной работе, замдиректора по АХР и учитель школы. Напомним, 2 февраля в школе в Каменске-Уральском произошло возгорание в подвале, две ученицы были госпитализированы с ожогами отравлением. В прокуратуре организовали проверку. В Каменске-Уральском при пожаре в школе пострадали две ученицы

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter