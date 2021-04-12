Сбивший насмерть мужчину водитель ГАЗели предстанет перед судом в Екатеринбурге

Уголовное дело в отношении 23-летнего водителя ГАЗели, который сбил мужчину, после чего попытался скрыться, направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Расследование было завершено, молодой человек обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и оставлении места ДТП со смертельным исходом (пункты «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ). Теперь уральцу грозит до 15 лет колонии. Инцидент случился 27 декабря 2020 года. В тот день 23-летний водитель ехал вместо разрешенных 60 со скоростью 85 километров в час. Он выехал на запрещающий сигнал светофора и на пешеходном переходе сбил 30-летнего мужчину. Пострадавший скончался на месте, а уралец уехал с места преступления, однако его задержали сотрудники ДПС. По уголовному делу проведен большой комплекс следственных и процессуальных действий,отметил полковник Горелых. Напомним, 7 апреля в Нижнем Тагиле на улице Красноармейская произошло ДТП с ГАЗелью. Водитель сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. ГАЗель сбила пожилую женщину в Нижнем Тагиле

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