Священник отстранен от службы из-за подозрения в убийстве собаки в Мурманской области

По словам свидетелей, служитель церкви в конце прошлой недели застрелил животное на глазах у детей. В результате за расследование инцидента взялись сотрудники правоохранительных органов. Очевидны рассказали, что митрополит застрелил животное в процессе тренировки младших групп детских горнолыжных школ. С собакой хорошо были знакомы гости горнолыжного комплекса.
Теперь в убийстве подозревается священник из Апатитов, сообщают «Новые известия». В качестве доказательств приводятся записи с камер видеонаблюдения.
Напомним, 6 апреля жительница Первоуральска, гуляя с собакой в микрорайоне Шайтанка, обнаружила двух мертвых собак, которые были привязаны к дереву. Возле них лаял еще один пес.