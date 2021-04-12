Священник отстранен от службы из-за подозрения в убийстве собаки в Мурманской области

Священник отстранен от службы из-за подозрения в убийстве собаки в Мурманской области
Сегодня, 22:03ПроисшествияФото: pixabay
Главу Мурманской епархии митрополита Митрофана временно отстранили от службы настоятеля прихода Успенского храма города Апатиты. Его подозревают в убийстве местной собаки.

По словам свидетелей, служитель церкви в конце прошлой недели застрелил животное на глазах у детей. В результате за расследование инцидента взялись сотрудники правоохранительных органов. Очевидны рассказали, что митрополит застрелил животное в процессе тренировки младших групп детских горнолыжных школ. С собакой хорошо были знакомы гости горнолыжного комплекса.

Теперь в убийстве подозревается священник из Апатитов, сообщают «Новые известия». В качестве доказательств приводятся записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, 6 апреля жительница Первоуральска, гуляя с собакой в микрорайоне Шайтанка, обнаружила двух мертвых собак, которые были привязаны к дереву. Возле них лаял еще один пес.

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