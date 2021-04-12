Священник отстранен от службы из-за подозрения в убийстве собаки в Мурманской области

По словам свидетелей, служитель церкви в конце прошлой недели застрелил животное на глазах у детей. В результате за расследование инцидента взялись сотрудники правоохранительных органов. Очевидны рассказали, что митрополит застрелил животное в процессе тренировки младших групп детских горнолыжных школ. С собакой хорошо были знакомы гости горнолыжного комплекса.