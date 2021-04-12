Свыше 50 килограмм насвая обнаружили служебные собаки в Кольцово

Свыше 50 килограмм насвая обнаружили служебные собаки в Кольцово
Сегодня, 14:27ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Свыше 50 килограмм курительного табака — насвая, ввоз на территорию России которого ограничен, обнаружили служебные собаки в Кольцово на рейсах из Таджикистана и Узбекистана.

За первые три месяца 2021 года служебные собаки Кольцовской таможни выявили 50 кг некурительного табака кустарного производства, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Как отметили в ведомстве, собаки обозначали нарушителей еще на входе в зону таможенного контроля.

Чаще всего нарушители перевозили в багаже свертки весом до 2 кг, но иногда масса насвая превышала и 4 кг. На вопросы таможенников авиапассажиры утверждали, что перевозят товар исключительно для себя,рассказали в управлении.

Там уточнили, что ввоз на территорию России такого вида некурительного табака ограничен, а за нарушение предусмотрен административный штраф.

Совершеннолетний пассажир может перемещать в багаже или ручной клади не более 250 граммов табака для личного пользования, пояснил начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово» Дмитрий Шишкин.

Напомним, в начале апреля житель Свердловской области захотел отправить контрабанду военной техники в Армению, но его попытку пресекли сотрудники таможни.

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