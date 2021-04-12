Трассу и поселок под Екатеринбургом затопило

Затопление водой поселка Большой Исток рядом с Екатеринбургом началось 11 апреля. При выезде из садов «Буровик-2» на трассу ЕКАД ситуация аналогичная, сообщает Е1.
За один день уровень воды поднялся на столько, что часть садов оказалась затопленной. Вода продолжает подниматься.
На дороге уже озеро, трассу практически не видно. В этом месте сейчас строят развязку ЕКАД — Челябинский тракт,говорят очевидцы происшествия.
Близлежащие земельные участки пока не достигло затопление, так как вдоль пострадавших участков проходит канава, по которой стекает талая вода.
Затопление связывают с высоким снежным покровом и строительством развязки, которое нарушило земельный покров. Ранее с подобными ситуациями жители не сталкивались.
Напомним, в Верхней Салде река затопила частный сектор. Местные жители с помощью бензопилы и лопаты прорубали новое русло.