Трассу и поселок под Екатеринбургом затопило

Трассу и поселок под Екатеринбургом затопило
Сегодня, 08:11ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Трасса ЕКАД и ближайший поселок под Екатеринбургом оказались затоплены водой.

Затопление водой поселка Большой Исток рядом с Екатеринбургом началось 11 апреля. При выезде из садов «Буровик-2» на трассу ЕКАД ситуация аналогичная, сообщает Е1.

За один день уровень воды поднялся на столько, что часть садов оказалась затопленной. Вода продолжает подниматься.

На дороге уже озеро, трассу практически не видно. В этом месте сейчас строят развязку ЕКАД — Челябинский тракт,говорят очевидцы происшествия.

Близлежащие земельные участки пока не достигло затопление, так как вдоль пострадавших участков проходит канава, по которой стекает талая вода.

Затопление связывают с высоким снежным покровом и строительством развязки, которое нарушило земельный покров. Ранее с подобными ситуациями жители не сталкивались.

Напомним, в Верхней Салде река затопила частный сектор. Местные жители с помощью бензопилы и лопаты прорубали новое русло.

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