Труп на лавочке обнаружили в центре Екатеринбурга

На улице 8 Марта в Екатеринбурге утром 12 апреля прохожие обнаружили труп мужчины на лавочке рядом с многоквартирным домом. По предварительной версии, ему стало плохо по дороге на работу.

Бездыханное тело 59-летнего мужчины на лавочке было обнаружено около 11 утра рядом с домом № 57 на улице 8 Марта в Екатеринбурге, куда очевидцы незамедлительно вызвали полицейских и медиков, сообщает Е1. Как установили следователи, погибшим оказался житель Полевского. По предварительным данным, он шел на работу и неожиданно почувствовал себя плохо. Прибывшие врачи констатировали его смерть,прокомментировал глава пресс-службы областного главка МВД МВД Валерий Горелых. Как сообщили в региональном СКР, проверка по данному инциденту организована следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга. Труп полковника в отставке найден на остановке в центре Екатеринбурга Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются в целях опроса возможные очевидцы произошедшего, тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Предварительно (согласно визуальному осмотру тела) признаков криминальной смерти нет (возможно, заболевание), рассказали в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области. Напомним, 3 апреля труп полковника в отставке обнаружен в центре Екатеринбурга на остановке «Колледж Ползунова» на проспекте Ленина. Мужчина ехал на работу со своим знакомым на машине и почувствовал себя плохо.

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