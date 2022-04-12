Экс-силовик напал на жительницу уральского поселка за подачу заявления о проблеме ЖКХ

Пенсионерка обратилась за помощью к медикам после того, как попыталась подать заявление о проблемах ЖКХ в мэрию поселка под Асбестом. Пострадавшая записала видеообращение с рассказом о нападении на нее сотрудника администрации. Злоумышленником оказался бывший полицейский.

Инцидент, по словам пенсионерки, произошел 7 апреля в ПГТ Малышева под Асбестом. Свердловчанка записала видеообращение, в котором рассказывает о напавших на нее сотрудниках местной администрации, сообщает паблик «Инцидент.Асбест». Женщина поделилась, что планировала написать главе поселка заявление о проблемах ЖКХ. Однако в здании мэрии не было на месте секретаря главы, а в самой приемной сидели зам мэра по горхозяйству Александр Рудный и начальник административно-хозяйственной службы Вадим Чучалин. По словам свердловчанки, именно эти чиновники сначала отказались принимать заявление, а потом и вовсе один из них напал на пенсионерку. Глава поселка Мария Рубцова заявила о проведении в связи с данным фактом служебной проверки. В свою очередь правоохранители незамедлительно отреагировали на видеозапись пенсионерки. В лице напавшего на женщину мужчины, сотрудники полиции узнали своего бывшего коллегу. Как сообщил изданию «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы Свердловского главка Валерий Горелых, мужчина был уволен за поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции. Силовики уже приняли решение по делу.

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