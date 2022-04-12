Приставы Свердловской области нашли и отдали матери похищенного отцом сына

Приставы Свердловской области нашли и отдали матери похищенного отцом сына
Приставы Свердловской области нашли и отдали матери похищенного отцом сына
Сегодня, 11:58ПроисшествияФото: pixabay.com
Экс-супруг жительницы Свердловской области увез их общего сына в частный дом в другом городе, не подавая никаких сигналов о своем местоположении. Женщина обратилась в суд и добилась того, чтобы тот признал, что мальчик должен жить с мамой.

Приставы Свердловской области нашли и отдали матери похищенного отцом сына. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

Речь идет о 10-летнем Максиме Буглеевом, которого скрывал от женщины ее экс-супруг. 32-летний екатеринбуржец забрал мальчика и не давал женщине даже повидаться с ним.

Пострадавшая пришла с иском в суд, который встал на ее защиту. Судебным решением было определено, что мальчик должен жить с мамой. Но папа с мальчиком уехал куда-то и не подавал никаких сигналов о своем местоположении. Тогда уехавших объявили в розыск.

Судебные приставы выяснили, что мужчина уехал вместе со своими родителями и мальчиком в частный дом в Ревде. После чего мальчика забрали и в присутствии органов опеки и психологов отдали матери.

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