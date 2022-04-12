Приставы Свердловской области нашли и отдали матери похищенного отцом сына. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
Речь идет о 10-летнем Максиме Буглеевом, которого скрывал от женщины ее экс-супруг. 32-летний екатеринбуржец забрал мальчика и не давал женщине даже повидаться с ним.
Пострадавшая пришла с иском в суд, который встал на ее защиту. Судебным решением было определено, что мальчик должен жить с мамой. Но папа с мальчиком уехал куда-то и не подавал никаких сигналов о своем местоположении. Тогда уехавших объявили в розыск.
Судебные приставы выяснили, что мужчина уехал вместе со своими родителями и мальчиком в частный дом в Ревде. После чего мальчика забрали и в присутствии органов опеки и психологов отдали матери.