Пьяный свердловчанин провалился под лед на городском пруду Екатеринбурга

Инцидент произошел днем на городском пруду Екатеринбурга во вторник, 12 апреля. Очевидцы рассказали Е1, что незнакомец танцующей походкой вышел на лед. Внезапно, свердловчанин угодил в воду.
Приехавшие спасатели успели достать из ледяной воды мужчину. Пострадавшего вытащили на поверхность. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Свердловчанина госпитализировали с переохлаждением.
Напомним, в минувшие выходные тагильчанин вывел ребенка на рыбалку на Тагильском пруду. Мужчина и мальчик сидели на пластмассовых стульях и удили рыбу среди проталин.