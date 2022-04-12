Пьяный свердловчанин провалился под лед на городском пруду Екатеринбурга

Екатеринбуржец в состоянии алкогольного опьянения вышел на тонкий лед городского пруда и едва не утонул. Танцора-неудачника спасли местные сотрудники МЧС.

Инцидент произошел днем на городском пруду Екатеринбурга во вторник, 12 апреля. Очевидцы рассказали Е1, что незнакомец танцующей походкой вышел на лед. Внезапно, свердловчанин угодил в воду. Приехавшие спасатели успели достать из ледяной воды мужчину. Пострадавшего вытащили на поверхность. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Свердловчанина госпитализировали с переохлаждением. Напомним, в минувшие выходные тагильчанин вывел ребенка на рыбалку на Тагильском пруду. Мужчина и мальчик сидели на пластмассовых стульях и удили рыбу среди проталин. Мужчина с ребёнком рыбачили на Тагильском пруду 9 апреля

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