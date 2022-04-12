Школьник на самокате попал под колеса Lada Vesta в Екатеринбурге

14-летний школьник, ехавший на самокате, госпитализирован с травмами головы в Екатеринбурге. На него наехал водитель Lada Vesta во дворе дома.

По словам водителя, он не заметил подростка, когда объезжал остановившуюся машину во дворе дома на улице Сыромолотова, 7. Он попытался затормозить, но это не помогло избежать наезда. Мама школьника рассказала, что ребенок по этой дороге ходит в школу постоянно. Пере тем, как пересечь проезжую часть, он убедился, что его пропускает машина, пишет Е1. Напомним, ранее в Екатеринбурге на пешеходном переходе в Екатеринбурге водитель сбил 8-летнего мальчика на самокате. Пострадавший был госпитализирован с синяками и ушибами. 8-летний мальчик на самокате попал под колеса внедорожника на «зебре» в Екатеринбурге

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