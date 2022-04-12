В Екатеринбурге разбили стекла в автомобилях Audi и Ford

В Екатеринбурге разбили стекла в автомобилях Audi и Ford
В Екатеринбурге разбили стекла в автомобилях Audi и Ford
Сегодня, 10:44ПроисшествияФото: pixabay.com
На улице Уральской Пионерского района Екатеринбурга ранним утром неизвестные хулиганы разбили стекла в дорогих автомобилях. Один из владельцев написал заявление в полицию.

В Екатеринбурге разбили стекла в автомобилях Audi Q5 и Ford Focus. Сделали это неизвестные злоумышленники.

По данным издания E1, неприятную находку могли увидеть владельцы автомобилей из Пионерского района. Разбитые автомобили стояли на парковке близ дома №3 на ул. Уральская. По данным местной жительницы Натальи, подобное в данной местности происходит не впервые.

Отмечается, что к настоящему моменту в полицию обратился только владелец одного из этих автомобилей. Он написал заявление в отделении №3. Полицейские уже начали проводить проверку.

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