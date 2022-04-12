В Свердловской области нашли 15 тонн фальсифицированной рыбы. Продукцию обнаружил свердловский Россельхознадзор. Позже сотрудники ведомства определили нарушителя – им оказался производитель, осуществляющий производство и продажу рыбы в поселке Исток.
По данным пресс-службы ведомства, некий бизнесмен вносил неправдивые сведения об объеме продукции, противореча данным, указанным в документах.
Таких расхождения указывают на использование сырья неизвестного происхождения, сказали в Россельхознадзоре. Поэтому эту рыбу признали фальсификатом. Более того, предприниматель не смог подтвердить безопасность своей продукции.