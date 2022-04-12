За удар копытом от коровы жительнице Белоярского работодатель заплатил 100 тысяч

За удар копытом от коровы жительнице Белоярского работодатель заплатил 100 тысяч
За удар копытом от коровы жительнице Белоярского работодатель заплатил 100 тысяч
Сегодня, 15:03ПроисшествияФото: pixabay.com
Жительница поселка Белоярский получила травму на рабочем месте, за что позже получила моральную компенсацию. Женщину копытом в живот ударила корова.

В поселке Белояркий прокуратура через суд взыскала с организации компенсацию в пользу работницы из-за производственной травмы. Женщина травмировалась на работе в сентябре прошлого года.

По данным прокуратуры Свердловской области, работница подошла к загону крупного рогатого скота, чтобы осмотреть молодняк. Внезапно корова ударила ее копытом по животу. Экспертиза показала, что травма, причиненная женщине, является тяжкой. В том числе у нее диагностировали закрытую травму живота с повреждением селезенки, а также сильную потерю крови.

Причинами ЧП суд признал в том числе неудовлетворительную организацию рабочего процесса. По решению суда с ООО «Семена Урала» решили взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Юрлицо уже выплатило все средства.

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