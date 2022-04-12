За удар копытом от коровы жительнице Белоярского работодатель заплатил 100 тысяч

По данным прокуратуры Свердловской области, работница подошла к загону крупного рогатого скота, чтобы осмотреть молодняк. Внезапно корова ударила ее копытом по животу. Экспертиза показала, что травма, причиненная женщине, является тяжкой. В том числе у нее диагностировали закрытую травму живота с повреждением селезенки, а также сильную потерю крови.