За удар копытом от коровы жительнице Белоярского работодатель заплатил 100 тысяч

В поселке Белояркий прокуратура через суд взыскала с организации компенсацию в пользу работницы из-за производственной травмы. Женщина травмировалась на работе в сентябре прошлого года.
По данным прокуратуры Свердловской области, работница подошла к загону крупного рогатого скота, чтобы осмотреть молодняк. Внезапно корова ударила ее копытом по животу. Экспертиза показала, что травма, причиненная женщине, является тяжкой. В том числе у нее диагностировали закрытую травму живота с повреждением селезенки, а также сильную потерю крови.
Причинами ЧП суд признал в том числе неудовлетворительную организацию рабочего процесса. По решению суда с ООО «Семена Урала» решили взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Юрлицо уже выплатило все средства.