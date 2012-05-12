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На Урале прокуратура «потеряла» градообразующий завод, откуда выгоняют четыре сотни рабочих
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Урале прокуратура «потеряла» градообразующий завод, откуда выгоняют четыре сотни рабочих

12 мая 2012, 10:06ПроисшествияЕвгения
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