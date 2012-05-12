На Урале прокуратура «потеряла» градообразующий завод, откуда выгоняют четыре сотни рабочих

Ситуация вокруг градообразующего «Верхнесинячихинского металлургического завода» стремительно осложняется. Первоначальная информация о готовящемся массовом сокращении более 400 работников ВСМЗ получила сегодня официальное подтверждение. К тому же накануне по поручению Генпрокуратуры по УрФО на ВСМЗ начала проверку Алапаевская райпрокуратура. Как рассказал сегодня «Новому Региону» замглавы администрации Верхней Синячихи Александр Тарасов, массовое увольнение более 400 рабочих запланировано на 15 июня.

На заводе очень сложная ситуация, там увольняют людей. Владельцы завода с нами никак не контактируют говорит г-н Тарасов.

На самом заводе сейчас надеются, что ВСМЗ купит Уралвагонзавод – главный потребитель его продукции.

Так почему-то считают в коллективе, но официального подтверждения этому пока нет. Правда, у нас уже проходил технический аудит в феврале – вроде никаких нарушений или препятствий не выявили. Аудит проводили представители нескольких ведомств, в том числе Ростехнадзора – их замечания касались не производства, а документации. -- поясняет главный инженер ВСМЗ Владимир Останин.

На то, что проблемный завод с 300-летней историей купит УВЗ, сейчас очень надеются и в свердловском Минпромнауки. По словам Владимира Останина, на днях там прошло совещание, на котором обсуждалась ситуация на заводе.

Было озвучено, что надо продолжить переговоры по передаче или продаже завода УВЗ. Они же собираются напрямую связаться с руководством Уралвагонзавода. Если бы сейчас удалось закупить кокс для заводской доменной печи, ВСМЗ можно было бы запустить недели за три. Однако на заводе уже работает ликвидационная комиссия – не исключено, что уже после 21 мая комиссия обратится в арбитраж с иском о банкротстве ВСМЗ.